Voortaan zijn de Jaguar F-Pace, XE en XF ook leverbaar met Ingenium-motoren met een vermogen van 200 en 250 pk. Naast de beide viercilinder benzinekrachtbronnen maakt een 240 pk sterke diesel zijn opwachting.

De nieuwe viercilinder Ingenium-benzinemotoren zijn volledig opgebouwd uit aluminium. Naast de lichtgewicht bouwwijzeis er nog een voordeel: minder inwendige wrijving. Dat laatste resulteert in een verbeterde efficiency. De tweeliters komen in de prijslijst te staan als 20t en 25t, en kennen een vermogen van respectievelijk 200 en 250 pk.



Twee turbo’s

Voor de fervente dieselaar maakt de 240 pk sterke tweeliter viercilinder twinturbo Ingenium-dieselmotor zijn opwachting. Het koppel van deze 25d is met 500 Nm fors. Overigens bouwde Jaguar Land Rover niet eerder een viercilinder voorzien van twee turbo’s.

Jaguar komt echter met meer motorennieuws, want voortaan is de 3,0-liter V6-benzinemotor in de Jaguar XE in S-uitvoering goed voor modellen 380 pk. Voorheen was dit 340 pk.



Accenten

Jaguar vond het ook nodig om verschillende accentverschuivingen door te voeren op de F-Pace, XE en XF. De XE en XF kennen voortaan een knop op de middenconsole waarmee twee rijmodi zijn te selecteren; ‘Normal’ en ‘Dynamic’. De hoofdsteunen van de F-Pace en XF krijgen per direct verstelbare vleugels mee. Op het gebied van veiligheid maken de F-Pace, XE en XF eveneens een sprongetje voorwaarts door Forward Traffic Detection, Forward Vehicle Guidance en Blind Spot Assist aan te bieden.

De nieuwe vernieuwde Jaguar F-Pace, XE en XF zijn al te bestellen, al zijn de prijzen nog niet bekend.