Morgan Plus 8 ziet Abraham: 50 special editions

De Morgan Plus 8 zag in 1968 het levenslicht. Dit jaar is de Brit met V8-motor dus 50 jaar oud. Op de Autosalon van Genève wordt dat gevierd met de onthulling van de 50th Anniversary Special Edition, in een oplage van 50 stuks.

Al ging de Morgan Plus 8 in 1968 in productie, de auto is niet al die 50 jaar geproduceerd geweest. Tussen 2004 en 2012 werden er namelijk geen auto’s gebouwd. Toch is het bijzonder dat de Morgan Plus nog altijd onder ons is een halve eeuw na zijn introductie. Om het jubileum te vieren komt Morgan met de 50th Anniversary Special Edition van de auto. We weten helaas nog weinig van de speciale versie, want zowel beeld als specificaties ontbreken. De 4,8-liter V8 van BMW zal in ieder geval aan boord zijn, maar wellicht weet Morgan nog iets van de 1.100 kilo die de verderlichte auto weegt af te snoepen. Momenteel is de Morgan Plus 8 goed voor een sprint van nul naar honderd in 4,5 tellen.