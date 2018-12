Mooi rond bedrag voor de nieuwe Range Rover Evoque: vanaf 55.000 euro

De nieuwe Range Rover Evoque met 2,0-liter turbodieselmotor kost 55.000 euro. Wil je liever een bezinemotor én vierwielaandrijving? Dan ben je exact 10.000 euro meer kwijt.



Range Rover houdt blijkbaar van de ronde bedragen, want voor de nieuwe Evoque ben je exact 55.000 euro kwijt. Dan moet je wel de 150 pk sterke versie met 2,0-liter turbodieselmotor en voorwielaandrijving willen hebben, anders ben je 65.000 euro kwijt. Wederom een mooi rond bedrag en dat betaal je voor de Evoque met 200 pk sterke 2,0-liter turbo-benzinemotor en vierwielaandrijving.



Diesel

Natuurlijk zijn er meer versies leverbaar, want voor 62.950 euro staat de genoemde D150 op je oprit met vierwielaandrijving. De D180 – met 180 pk en vierwielaandrijving – kost 66.050 euro. Topdiesel is de D250; die kost 74.700 euro, maar dan heb je een 2,0-liter-viercilinder onder de motorkap met twee turbo’s, vierwielaandrijving en een automaat.

Benzine

De allerduurste versie is de 300 pk sterke P300. Reserveer 79.450 euro als je die Evoque-variant ambieert. Tussen de bovengenoemde P200 en P300 zit nog de P250 en die kost 70.650 euro.

Camerahulp

Ten opzichte van de vorige Evoque is de bagageruimte met tien procent toegenomen tot 591 liter. Ook nieuw is de slimme achteruitkijkspiegel en Ground View-technologie. De binnenspiegel is zo slim omdat hij ook dienst doet als videoscherm waarop camerabeelden van de situatie achter de auto is weer te geven. Zo zie je nooit meer een obstakel bij het achteruit inparkeren over het hoofd. Ground View-technologie werkt eveneens met camera’s. Door de beelden van die camera’s te projecteren op een display in het interieur, kun je als het ware door de motorkap heenkijken.

Offroad

De Evoque belooft in z’n nieuwe generatie ook een betere offroader te zijn. Voortaan ploegt de SUV door 60 centimeter diep water, terwijl dat voorheen 10 centimeter minder was.