Milan Automotive presenteert zich met de pijlsnelle ‘Red’

Oostenrijk is sinds kort een nieuw automerk rijker. Milan Automotive is de naam. De eerste auto van de fabrikant luistert naar de naam Milan Red en krijgt een vermogen van 1.325 pk.

Het interessante aan het nieuwe automerk Milan Automotive is dat haar debuutmodel nu eens niet volledig elektrisch is. Veel collega startups in de industrie doen dat namelijk wel. De Milan Red vertrouwt namelijk op een ‘ouderwetse’ 6,2-liter V8. De krachtbron is flink aangepakt, want telt liefst een kwartet turbo’s. Het vermogen loopt zo op tot 1.325 pk terwijl het maximumkoppel op 1.400 Nm uitkomt. De acceleratiecijfers van de Milan Red zijn zó spectaculair, dat de Oostenrijkse nieuwkomer de sprint van 0-100 km/u communiceert in twee cijfers achter de komma; in 2,47 seconden moet het gebeurd zijn. De topsnelheid bedraagt 400 km/u. Opvallend is dat de Milan Red zo’n 1.300 kilo moet wegen. Per voort te bewegen kilo heeft de Red dus net ietsje meer dan één pk ter beschikking.



Havik

Met een beetje fantasie ziet de markante voorzijde van de Milan Red eruit als de gespreide vleugels van een roofvogel. Dat is geen toeval, want zowel de merknaam als de modelnaam zijn gebaseerd op een havikachtige: de rode wouw (in het Engels: Red Kite). In het Duits is dat de Rotmilan en zo zijn de termen ‘Milan’ en ‘Red’ snel gevonden.

Van de Milan Red worden 99 exemplaren gebouwd. Elke auto start bij 2 miljoen euro. Volgens het nieuwe Oostenrijkse supercarmerk zijn er al 18 Milan Reds besteld.