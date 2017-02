De puurste offroader van Mercedes-Benz, de G-Klasse, is toe aan een nieuwe generatie. Het huidige model wordt uitgezwaaid met de zeer extreme Mercedes-Maybach G650 Landaulet.

We zagen de Mercedes-Maybach G650 Landaulet vorige week al online voorbij schuivelen, maar dan nog zonder de officiële informatie van de fabrikant. Nu is Mercedes-Maybach open over de extreme versie van de G-Klasse.



Speelgoed

Aan boord heeft Mercedes een AMG-krachtbron gehezen met een vermogen van 630 pk en liefst 1.000 Nm aan koppel. Wat de exacte prestaties van de 6,0-liter V12 zijn, vermeldt Mercedes nog niet, maar dat je grond flink omploegt met dit ‘speelgoed’ is een zekerheidje.



De Mercedes-Maybach G650 Landaulet is gigantisch. Van bumper tot bumper meet hij ruim 5,3 meter (67 meer dan de normale G-Klasse), terwijl de auto ook nog eens 2,2 meter hoog is.



Limousine

Achterpassagiers zitten als vorsten, dankzij de stoelen met massagefunctie afkomstig uit de S-Klasse. Verder koelen of verwarmen de bekerhouders hun drankjes, terwijl ze op hun gemak de sterrenhemel afturen als ze genoeg hebben van de aanwezige infotainmentschermen. De kap achter kan immers helemaal omlaag. Het voor- en achtercompartiment zijn van elkaar gescheiden met privacyglas; waarmee de limousine-beleving in de Mercedes-Maybach G650 Landaulet nooit ver weg is. Er worden 99 exemplaren gebouwd.