Mercedes-Maybach denkt aan SUV én elektrificatie

Op de Beijing Motor Show toont Mercedes-Maybach een SUV die, hoe kan het ook anders, uiterst luxe is. Verder zinspeelt het label op stekkerversies van haar uiterst comfortabele modellen.

Maybach is uiterst bekwaam in het upgraden van bestaande Mercedes-Benz modellen. Hoe luxer, hoe beter is het devies bij het label. Naast de overbekende Mercedes-Maybach S-Klasse gaat het onder meer om de Mercedes-Maybach S 650 Pullman, G 650 Landaulet (99 exemplaren) en de tot 300 exemplaren gelimiteerde S 650 Cabriolet.

Eigen ontwerp

Mercedes-Maybach heeft er in het verleden geen geheim van gemaakt ook eigen modellen te willen ontwikkelen. Auto’s die niet in de basis een bestaand Mercedes-Benz model zijn. De Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet lijkt daar al een aanzet toe. De geheel elektrisch aangedreven open tweezitter – een fascinerend studiemodel – kwam al in Pebble Beach voorbij. Nu heeft het er alle schijn van dat daar een nieuw studiemodel naast komt; geen cabrio, maar een SUV. Op de aankomende Beijing Motor Show (vanaf 25 april) zullen de Duitser een hoogpotige lanceren met een geheel eigen ontwerp, zo leert een eerste vluchtige schets van het interieur. We zien een minimalistisch vormgegeven binnenste waarin vooral het brede doorlopende digitale display opvalt, naast het afgeplatte stuurwiel.

Stekkers

Het submerk van Mercedes-Benz denkt bovendien aan elektrificatie. Dr. Jens Thiemer, een hoge marketingbaas bij Maybach heeft al laten weten dat het label gaat ‘EQ-en’. Onder het EQ-label brengt Mercedes-Benz de komende jaren al zijn elektrische auto’s uit. Of de Maybachs al volledig elektrisch worden op korte termijn is nog niet zeker, wellicht zijn plug-in hybrides een tussenstap, maar dat het volledige gamma stekkers krijgt is wel zeker, aldus Thiemer.