Car Report Mercedes-Benz X-Klasse: Toe aan een pick-up?

Pick-ups, dat zijn toch vrij opzichtige werkpaarden waar je uitsluitend aannemers, glazenwassers en linedancers in ziet rondrijden? Das war einmal, vindt Mercedes. The pickup goes premium.

Met de introductie van de X-Klasse eind 2017 hoopt Mercedes op een ‘M’etje’. Twintig jaar geleden vonden de Stuttgarters de tijd rijp voor een SUV. Maar dan wel eentje die je met goed fatsoen bij de golfbaan of op de executive parking kunt neerzetten. De M-Klasse was een instant succes, waarna ook de concurrentie zich volledig op de luxe hoogzitter stortte.

Of de geschiedenis zich herhaalt, moet nog blijken. Feit is dat Mercedes de X-Klasse in buitengewoon vruchtbare grond plant. Het segment van de midsize pick-up groeit tot 2025 naar verwachting namelijk met bijna 40 procent. Bovendien zijn deze ééntons trucks populair in markten waar Mercedes graag wil groeien, zoals Brazilië, Argentinië en Australië. Daarom gaf Mercedes’ bedrijfswagendirecteur Volker Mornhinweg bij zijn aantreden in 2010 al vrij snel de opdracht om met een pick-up aan de slag te gaan. Een premium pick-up.

Want, zo signaleert Mercedes, het oorspronkelijke werkpaard wordt steeds vaker als luxepaard van stal gehaald en aangekleed. Ook bestuurders van luxewagens moeten massaal aan de laadbak. Daarom komt de X-Klasse er ook uitsluitend als dubbelcabine.



Pampaproof

Met Nissan als partner hoefde Mercedes het wiel niet opnieuw uit te vinden. Zo krijgt de X-Klasse een ladderchassis dat gebaseerd is op dat van de Navara, waarmee de vijfsterren pick-up ook de productielijn in Spanje en Argentinië deelt. Om ervoor te zorgen dat hij ook op het asfalt geen modderfiguur slaat werd het chassis verbreed en kregen de achterwielen een vijflink ophanging. Tegelijkertijd moet de pick-up pampaproof zijn, dus is er permanente vierwielaandrijving met dubbele elektronische tractieregeling, een tussenbak met lage gearing en twee sperdifferentiëlen. Motorische topper wordt voorlopig een V6 diesel. Dat er een AMG-variant komt is inmiddels meer dan een gerucht. Mornhinweg was er niet voor niets jarenlang de grote baas.

Maar wat het twijfelende premium-publiek vooral over de streep moet trekken, is het design. Daarom toont Mercedes maar meteen de twee meest extreme verschijningsvormen van het pick-upconcept. Met in de ene hoek de ‘powerful adventurer’, die niet zou misstaan op de Copacabana, als ultieme surf ride voor jonge welgestelde Brazilianen. In de andere hoek vinden we de ‘stylish explorer’, waarmee Mercedes vooral op SUV-klanten mikt die een representatieve alleskunner zoeken voor werk en privé. Een verademing in deze klasse is het interieur: geen hard, hooligan proof plastic, maar verfijnde materialen. Voor de schermpjes en schakelaars heeft Mercedes in het schap van de C- en V-Klasse gewinkeld. Bovendien moet de pick-up ook de meeste veiligheids- en infotainment features van die auto’s krijgen.



Statement

Het duurt vast nog even voor de calvinistische Hollanders massaal aan de pick-up gaan. Ook de prijsstelling draagt daar waarschijnlijk niet aan bij, aangezien de chassislengte niet aan ons grijskentekenregime voldoet. Maar misschien zit ‘m juist in die exclusiviteit wel de aantrekkingskracht van deze auto. Want wie de SUV-parade in Laren of Wassenaar beu is, heeft met de X-Klasse eindelijke weer de kans om een statement te maken.

Wagener’s American dream

Voor Daimler’s designbaas Gorden Wagener is het realiseren van een pick-up een dream come true. Wagener, die een tijd lang de designstudio van Mercedes in Californië leidde, is groot fan van het land én de pick-uptruck. “Ik ben dol op de originele (Ford) F150 en (Chevrolet) Silverado. Vooral de eerste types hebben een clean, strak design. Dat wilde ik ook met onze pick-up. De beste lijn op een auto is de lijn die er niet is. Bij de X-Klasse draait het dan ook hoofdzakelijk om vlakken en verlichting.” Welke van beide concepts hij mee naar huis zou nemen? “Dat is zonder twijfel de ‘explorer’, the beast! Die auto zou ik ook voor mezelf getekend kunnen hebben. De proporties, die enorme wielen.” Volgens Wagener gaan de concepts in vrijwel ongewijzigde vorm in productie.

Door Han Thoma