Mercedes-Benz parkeerapp herkent veilige en onveilige wijken

Een parkeerapp die gekoppeld is aan misdaadgegevens, zou dat niet slim zijn? Mercedes-Benz durft het in de VS aan en zo weet je precies of een parkeerplek veilig is of niet.



Als je je dure Mercedes ergens parkeert, wil je wel weten of je auto er bij terugkomst nog staat. En of je zelf veilig bent. Daarom introduceren de Duitsers in de Verenigde Staten een spraakmakende toevoeging aan haar parkeerapp; een misdaadmeter. Of basis van het aantal recente misdaden in de omgeving krijgt je parkeerplek een kleur. Bij groen kun je met een gerust hart parkeren, bij geel loop je wel wat risico op diefstal, beroving of vandalisme en bij rood geldt: met gierende banden weg hier.



Big data

De app maakt onderdeel uit van het slimme MBUX-infotainmentsysteem dat Mercedes-Benz op haar nieuwste modellen introduceert. Om de parkeerapp feilloos te laten werken is het wel van belang dat van alle Amerikaanse wijken de recente misdaadcijfers continu in kaart worden gebracht én gekoppeld worden aan het systeem achter de software. Het lijkt dus logisch dat Mercedes-Benz in de VS start met een aantal proefsteden. Voor de ontwikkeling van de slimme software is de stad Seattle gebruikt.

Over de uitrol van de parkeerapp met misdaadmeter in andere landen is vooralsnog weinig bekend. Wel zou Mercedes-Benz Australië de app Down Under willen introduceren.