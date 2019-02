Mercedes-Benz overspoelt markt met plug-in hybrides

Dit kalenderjaar introduceert Mercedes-Benz flink wat plug-in hybrides, want eind 2019 moet dat aantal op tien staan. In 2020 gaat het merk stevig door met haar stekker-offensief, want dan wil het de consument uit 20 plug-in hybrides laten kiezen.

Mercedes-Benz trekt miljarden uit voor haar elektro-offensief. Naast de nodige volledig elektrisch aangedreven modellen binnen het nieuwe EQ-label zet het ook flink in op plug-in hybrides. Aan het eind van 2020 moet het aanbod liefst 20 modellen tellen.

A-Klasse

Dit jaar worden onder meer de plug-in hybride versies van de A-Klasse, GLC en GLE verwacht. Eerstgenoemde zal waarschijnlijk een 1,3-liter viercilinder benzinemotor koppelen aan een elektromotor van rond de 90 pk. Die aandrijflijn maakt vervolgens ook de oversteek naar de B-Klasse en compleet nieuwe GLB; een compacte SUV.

S-Klasse

In 2020 pakt de nieuwe S-Klasse dan uit met verschillende plug-in hybride-varianten. Het vlaggenschip zal ook volledig elektrisch aangedreven leverbaar worden. Momenteel kun je de C-Klasse, E-Klasse en S-Klasse al als plug-in hybrides bestellen. Hun volledig elektrische actieradius loopt op tot zo’n 50 kilometer.

130

Mercedes-Benz zal de komende jaren ook flink wat mild hybrids introduceren voorzien van 48 volt-systemen. In 2022 moet het complete modelaanbod zo uit liefst 130 auto’s bestaan met enige vorm van elektrificatie aan boord.