Mercedes-Benz blijft op de kleintjes letten, want de autobouwer wil de komende jaren verschillende nieuwkomers in de compacte klasse introduceren. Een van die modellen is de GLB.

Zo denkt Mercedes-Benz aan een vierdeurs sedan op basis van de A-Klasse, naast een coupé van Audi TT-formaat. Sowieso wordt de vierde generatie van de A-Klasse over een klein jaar verwacht. Een jaar later moet dan de Mercedes-Benz GLB het daglicht zien. De SUV moet het gat vullen tussen de bestaande GLA en GLC met een behoorlijk onderscheidend uiterlijk.

Wonderlijke mix

Het Britse Autocar denkt te weten dat de GLB zich laat inspirereren op de Vision Ener-G-Force, een vijf jaar oud conceptmodel. Ook zou de GLB trekjes krijgen van de hoekige G-Klasse. Of daar de Audi Q3 en BMW X1 bang van worden is nog maar de vraag. Eveneens wordt de soepel gelijnde G-Code Concept uit 2014 genoemd als inspiratiebron. U heeft het al door: dat kan nog best eens een wonderlijke mix worden.

Verlengd

De GLB moet zo’n 4,6 meter lang worden, waarmee hij 18 centimeter langer wordt dan de GLA. Er komt waarschijnlijk voor verschillende markten ook een versie met lange wielbasis beschikbaar, waardoor de GLB doorgroeit naar 4,8 meter. In de praktijk zal de reguliere GLB een vijfzitter zijn en de LWB zeven zitplaatsen herbergen.

Viercilinders

Tot de beschikbare krachtbronnen zullen vooral viercilinder benzine- en dieselmotoren behoren, variërend van ruim 160 pk naar meer dan 300 pk. De komst van een plug-in hybride is eveneens waarschijnlijk. Tegen 2019 weten we meer.