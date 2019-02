Mercedes-Benz G 350 d: instapmodel met ongekend prijskaartje

Met z’n lekker iconische vierkante smoelwerk en offroad-capaciteiten van de bovenste plank heeft de G-Klasse z’n eigen schare trouwe fans. Vermogend moeten ze wel zijn, want zelfs het ‘instapmodel’ kost nu bijna 175.000 euro.

De Mercedes-Benz G-Klasse blaast dit jaar 40 kaarsjes uit en is daarmee de personenwagen met de langste productieperiode uit de geschiedenis van Mercedes-Benz. In die vier decennia is de G-Klasse altijd hoekig gebleven, waardoor – met dank aan z’n verbluffende terreineigenschappen – de luxe offroader een iconische status heeft aangenomen. Inmiddels zijn er wereldwijd al meer 300.000 G-Klasse modellen verkocht.

‘Zuinig’

Sinds de zomer van vorig jaar is de G-Klasse in een geheel nieuwe jas te rijden. De Duitsers trapten af met de G 500 en de G 63 AMG, maar een ‘instapmodel’ ontbrak nog. Die is er nu in de vorm van de G 350 d. Met een gemiddeld verbruik van net geen 10 liter op 100 kilometer is dit de meest efficiënte G-Klasse ooit. De dieselkrachtbron levert een vermogen van 286 pk en een maximumkoppel van 600 Nm.

G 63 AMG

Het ‘instapmodel’ gaat echter niet gepaard met een vriendelijk prijskaartje. Gesteund door een flinke BPM-heffing kost de G 350 d liefst 174.829 euro. Mercedes-Benz haast nog te zeggen dat de productietijd minstens 100 uur bedraagt en de G-Klasse daarmee nagenoeg volledig met de hand gebouwd is, maar ook daarmee blijft de G 350 d een wel erg dure auto. Voor zo’n 300 euro meer koop je namelijk de G500 (175.141 euro) en dan heb je opeens een vermogen van 422 pk onder je rechtervoet. Beetje doorsparen kan ook. Voor ‘slechts’ 230.361 euro is de 585 pk sterke G 63 AMG je metgezel.