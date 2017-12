Carros nieuwsflash: Mercedes-Benz A-Klasse als plug-in hybride

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van maandag 4 december: Mercedes-Benz A-Klasse aan de stekker, Morgan Aero GT is heerlijk extreem en Rolls-Royce Phantom slaat de plug-in hybride over.

Interieurfoto’s Mercedes-Benz A-Klasse verraden plug-in hybride

Recent gaf Mercedes-Benz de foto’s van het interieur van haar nieuwe A-Klasse prijs. Wie de foto’s met een loep bestudeert, ziet in het display een afbeelding van een accu staan in combinatie met de vermelding; ’36 km’. We hebben hier dus te maken met een plug-in hybride. Onderin het display is te zien dat de batterij nog voor bijna driekwart vol zit, waarmee een volledige elektrische actieradius van 50 kilometer mogelijk lijkt. Op de autosalon van Genève in maart komend jaar, zal de nieuwe Mercedes-Benz A-Klasse onthuld worden.



Morgan zwaait de Aero 8 uit met een GT

Liefhebbers van het Britse sportwagenmerk Morgan zullen een traantje wegpinken nu de Aero 8 niet langer gebouwd zal worden. Als troost produceert Morgan nog acht bijzondere versies van de Aero 8 in de vorm van de Aero GT. De auto belooft de meest extreme Morgan ooit te zijn. Het eigenzinnige merk gooit echter niet met extra pk’s – de 4,8-liter V8 blijft goed voor een vermogen van 372 pk – maar kiest wel voor een nieuwe, handgebouwde, aluminium carrosserie. Bovendien wordt de auto aerodynamischer. De Aero GT sprint van nul naar honderd in 4,5 seconden en kent een top van 274 km/u.



Rolls-Royce Phantom slaat plug-in hybride over

Als de nieuwe Rolls-Royce Phantom aan de stekker gaat, dan zal het geen plug-in hybride zijn. Dat zei topman Torsten Müller-Ötvö van het merk recent in Zwitserland. “We gaan volledig elektrisch, we doen geen tussenstappen”, aldus Müller-Ötvö. Rolls-Royce doet dat niet om haar doelgroep tegemoet te komen – die zweren bij traditionele verbrandingsmotoren – maar om Aziatische wet- en regelgeving het hoofd te bieden. In diverse Aziatische metropolen dreigt de auto met verbrandingsmotor verbannen te worden.