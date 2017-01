Carros nieuwsflash: Mercedes-AMG, Volkswagen en McLaren

Carros nieuwsflash van vrijdag 27 januari: zijn dit de eerste aanwijzingen voor de ‘Project One’? De Volkswagen GTI krijgt een elektrisch aangedreven compressor en McLaren P14 haalt Genève niet.

Lijkt de Mercedes-AMG ‘Project One’ hierop?

Mercedes-Benz laat ons vandaag door middel van een hele reeks foto’s meekijken op haar ontwerpafdeling. Tussen de vele plaatjes zitten ook foto’s van enkele conceptcars. De meeste kennen we, maar sommige studiemodellen zijn op het eerste gezicht nieuw. Zien we bijvoorbeeld in onderstaande afbeelding aanwijzingen – kijk naar de witte concept achterin – voor de aankomende hypercar van Mercedes-AMG? Het koepeltje dat op de eerste teaserfoto te zien was ontbreekt, maar toch. De straatlegale ‘Project One’ krijgt een F1-krachtbron aan boord en zal goed zijn voor zeker 1.000 pk.



Volkswagen Golf GTI krijgt elektrisch aangedreven compressor

De volgende generatie Volkswagen Golf GTI zien we pas in 2020 verschijnen, maar nu lijkt al zeker dat het een zeer potente versie wordt. De bekende tweeliter viercilinder blijft aan boord, maar wordt flink aangepast, omdat het gezelschap krijgt van een 48 Volt accu, schrijft het Britse Autocar. De accu zou dan een elektrisch aangedreven compressor van vermogen moeten voorzien. Een dergelijke constructie wordt momenteel toegepast bij onder meer de Audi SQ7 TDI. Met de compressor moet de Golf GTI vanuit stilstand direct power kunnen leveren.



McLaren P14 haalt Genève niet

In maart zou de opvolger van de McLaren 650S onder het doek vandaan moeten komen op de autosalon van Genève, maar het heeft er alle schijn van dat we de 720S – of P14 – nu al op beeld hebben. De foto is niet van de hoogste kwaliteit, maar duidelijk genoeg om alle vormen te kunnen volgen. De McLaren 720S zal 720 pk halen uit de bekende 3,8-liter V8 turbomotor is de verwachting. Ook zal de 720S 18 kilo lichter zijn dan zijn voorganger. De 720S beschikt bovendien over een luchtrem (Airbrake).