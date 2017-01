Carros nieuwsflash: Mercedes-AMG, Shelby en Hennessey

Carros nieuwsflash van vrijdag 20 januari: Mercedes-AMG E 63 heeft zijn prijskaartje, Shelby eert de Super Snake en Hennessey Venom GT ziet het doek vallen.

Mercedes-AMG E 63 start bij ruim anderhalve ton

De nieuwe Mercedes-AMG E 63 heeft nu ook een prijskaartje omgehangen gekregen. Instappen start bij 151.152 euro. Voor dat geld heb je met 571 pk aan vermogen en een klassieke sprint in 3,5 seconden alles wat je hartje begeert. Of toch niet? Voor tienduizend euro meer kun je namelijk ook kiezen voor de E 63 S. Dan loopt het vermogen op tot liefst 612 pk en ben je dus nog iets sneller van je plaats. De duurste E 63 S in het aanbod is de ‘Edition 1’. Die lanceer-editie kost 176.743 euro en voorziet je E 63 onder meer voorzien van een unieke kleur grijs, striping en koolstofvezel details.



Shelby bouwt 500 stuks van 50th Anniversary Super Snake

De Shelby Super Snake – natuurlijk op basis van de Ford Mustang GT – zag voor het eerst het levenslicht in 1967. Nu de legendarische auto Abraham ziet, brengt Shelby American de 50th Anniversary Super Snake uit in een oplage van 500 stuks. De ‘standaardversie’ van de nieuwste Super Snake krijgt 680 pk mee, maar er is ook een topversie met 760 pk. De nul naar honderd-sprint verloopt bij die sterkste Shelby in circa 3,5 seconden. De 50th Anniversary Super Snake is voorzien van een speciaal interieur- en exterieurpakket en ook zijn de dempers, veren en remmen onder handen genomen. Wel aardig is dat Shelby de prijzen van het pakket en de complete auto los van elkaar noemt. Zo kost het pakket 36.795 dollar in Amerika en auto plus pakket 69.995 dollar. Daarmee is het pakket duurder dan de auto zelf.



Hennessey Venom GT ziet zijn ‘final curtain’

Toen de Venom GT in 2010 voor het eerst bij het Amerikaanse Hennessey Performance uit de werkplaats reed, had de auto – gebasseerd op de Lotus Exige – een vermogen van 1.000 pk. Die 6,2-liter V8 werd vijf jaar later ingeruild voor een 7,0-liter V8 waarmee het vermogen steeg naar 1.471 pk. Nu is de extreem rappe Venom GT toe aan zijn pensioen, want Hennessey heeft een ‘Final Edition’ aangekondigd. Dit laatste exemplaar is uitgevoerd in Glacier Blue met witte strepen en kost de nieuwe gelukkige eigenaar ruim 1,1 miljoen euro. In totaal bouwde Hennessey een dozijn Venom GT’s, waarvan de helft een uitneembaar dak heeft. De opvolger van de GT heet de F5.