Mercedes-AMG Project One laat zich eindelijk zien

De Mercedes-AMG Project One heeft zich in vol ornaat getoond. De hypercar met Formule 1-genen schopt het tot liefst 1.000 pk.

De Mercedes-AMG Project One die op de IAA getoond wordt is officieel nog niet 100% productierijp, maar veel zal het niet schelen. De Project One is goed beschouwd een Formule 1-wagen voor op de openbare weg want onderhuids deelt de hypercar veel met de Formule 1-wagen van de Mercedes-renstal. Een 1,6-liter grote V6 werkt samen met vier elektromotoren. De V6 kan 11.000 toeren per minuut aan, maar vraagt dan wel om een volledige revisie elke 50.000 kilometer.



De acceleratiecijfers van nul naar honderd geeft Mercedes-AMG niet, maar laat wel weten dat de sprint van 0-200 km/u binnen de 6 seconden verloopt. De topsnelheid bedraagt 350 km/u. Schakelen gebeurt via een gerobotiseerde achttraps handbak. Dankzij de elektromoren kan de Project One ook geheel elektrisch rijden. Volgeladen reikt de auto 25 kilometer ver.



Minimalisme

In het tweezits interieur is het credo ‘less is more’. Een Formule 1-achtig stuurtje en twee digitale displays zijn de voornaamste afleidingen. De binnenspiegel is vervangen door een camerasysteem, al zijn de buitenspiegels nog wel gemonteerd.



Mercedes-AMG start volgend najaar met de bouw van haar Project One. 275 stuks zal de totale productie bedragen en de vanafprijs bedraagt 2.275.000 euro voorafgaand aan belastingen. Voor de Nederlandse markt komt een klein aantal beschikbaar.