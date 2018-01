Mercedes-AMG introduceert CLS 53 en E53 hybrides

Op de autoshow van Detroit staat Mercedes-Benz met een trio nieuwelingen: de CLS 53, E 53 Coupé- en E 53 Cabriolet. Het drietal is voorzien van een zescilinder motor in combinatie met een kleine elektromotor.

Dat Mercedes-AMG zijn modellen langzaamaan gaat elektrificeren is geen geheim. De eerste modelvarianten binnen de nieuwe strategie zijn de CLS 53, E 53 Coupé- en E 53 Cabriolet. Het drietal is voorzien van een 436 pk sterke 3,0-liter zescilinder benzinemotor. Ook is er een kleine elektromotor aan boord die 22 pk aan extra vermogen levert. Dit EQ Boost-systeem, zoals Mercedes-AMG het noemt, staat in verbinding met een 48 volt-systeem.



Twin turbo

De combinatie van een enkele uitlaatgasturbo en een elektrische compressor zorgt ervoor dat de 53-familie vlot van z’n plaats komt. De CLS 53 schiet in 4,5 tel van nul naar honderd, terwijl de E 53 Cabriolet net zo rap is. De E 53 Coupé is zelfs 0,1 seconde sneller. De topsnelheid van de drie bedraagt 250 km/u, al laat het AMG Driver’s Package 270 km/u toe. Alle 53-versies, zijn voorzien van 4Matic+-vierwielaandrijving.

De nieuwe AMG’s zijn herkenbaar aan hun in zwart uitgevoerde grille en aangepaste bumperpartijen.