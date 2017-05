Inspiratie voor Affalterbach: Mercedes-AMG GT Shooting Brake

In maart kreeg Mercedes-AMG een welverdiend applaus voor haar zeer geslaagde vierdeurs GT Concept. Zodra de auto productierijp is, moeten ze in Affalterbach ook maar eens nadenken over een shooting brake.

Dit blauwe gevaarte is de Mercedes-AMG GT Shooting Brake. Hij ziet er wat ons betreft best aardig uit. De complimenten voor deze computerschetsen kunnen we echter niet naar Mercedes-AMG sturen, want ze zijn afkomstig van de Russische designer Aksyonov Nikita. Nikita nam de beelden van de vierdeurs GT Concept als basis, een studiemodel dat Mercedes-AMG in maart wereldkundig maakte op de Autosalon van Genève.

De Mercedes-AMG GT Shooting Brake volgens de Russische designer Aksyonov Nikita.

Shooting Brake

Een dergelijke shooting brake zou zo maar eens echt het vervolg kunnen worden op de vierdeurs Mercedes-AMG GT die voor de nabije toekomst gepland staat. Dat productiemodel moet voor ongeveer 90 procent overeenkomen met de vierdeurs GT Concept waarmee Mercedes-AMG GT in maart zoveel applaus oogste. De vierdeurscoupé stond in Zwitserland te pronken met 4,0-liter grote V8 die gekoppeld is aan een elektromotor. Het systeemvermogen? Een niet zuinige 805 pk.



Porsche Panamera

Met de vierdeurs GT heeft Mercedes-AMG de Porsche Panamera in het vizier. Dat model is sinds kort eveneens leverbaar als Panamera Sport Turismo. En dat is een shooting brake. Dus als Mercedes-AMG de concurrentie met de Porsche Panamera echt aangaat, weet men welke carrosserievarianten ze uit de hoge hoed moeten toveren.