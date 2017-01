Een maand geleden werd de Mercedes-AMG GLC 63 al betrapt tijdens praktijktesten en nu blijkt dat ook de Coupé-versie van GLC er in een bloedsnelle variant komt.

Wie de Mercedes-Benz GLC of GLC Coupé wil rijden in een sportiever jasje komt momenteel uit bij de GLC 43 (zie afbeelding). Die is met 367 pk en een maximumkoppel van 520 Nm behoorlijk sportief te noemen, maar moet het wel opnemen tegen de krachtigste versies van de BMW X4 en Audi Q5. Mercedes wil die concurrentie nu ontstijgen door de lancering van de Mercedes-AMG GLC 63 als ‘Allrounder’ en ‘Coupé’. Of te wel als de reguliere ‘hoekige’ SUV en als SUV met een coupé-daklijn. Die Allrounder zagen we vorige maand al voorbij komen in spionagefotografie, de snelste GLC Coupé is recent gekiekt bij praktijktesten nabij de Poolcirkel.

Naar verwachting zal de Mercedes-AMG GLC 63 in beide carrosserievarianten door de 500 pk-grens heen breken. Op de Autosalon in Genève in maart wordt de Mercedes-AMG GLC 63 verwacht.