Mercedes-AMG GLC 63 en GLC 63 S: Panamericana-grille en tot 510 pk

18 jaar na de ML 55 is Mercedes-AMG nog altijd bedreven in het bouwen van zeer krachtige SUV’s. Het nieuwste hoogtepunt heet de 510 pk sterke GLC 63 S.

In 1999 lanceerde Mercedes-AMG zijn eerste SUV met heel veel pit in zijn donder – de ML 55 – en sindsdien hebben we een hele stoet aan krachtige softroaders voorbij zien komen. Op de autosalon van New York begint het binnenkort aan een nieuw hoofdstuk met de 476 pk sterke Mercedes-AMG GLC 63 en de GLC 63 S met 510 pk. Beide vermogensvarianten zijn er ook in coupé-vorm. Het maximumkoppel bedraagt respectievelijk 650 en 700 Nm.



4Matic+

De AMG 4.0‑liter V8 geeft de GLC 63 S een ware sportwagenacceleratie, want in 3,8 tellen rondt de SUV de klassieke sprint af. De versie met 476 pk doet er exact vier seconden over. De aandrijfkracht wordt via vier wielen naar het asfalt gedirigeerd, want 4Matic+ is standaard. Schakelen gaat via een razendsnelle negentraps AMG Speedshift MCT-transmissie.



‘Race’

De Mercedes-AMG GLC 63 en GLC 63 S beschikken over AMG Dynamic Drive Select, waarbij vier rijmodi zijn te selecteren. Naast een neutraalstand en twee sportstanden zijn er individuele instellingen in te voeren. De GLC 63 S voegt daar met ‘Race’ nog een vijfde, extreme modus, aan toe.



Introductie

De voorzijde van de GLC 63 4MATIC+ wordt gekenmerkt door de karakteristieke Panamericana-grille. Het is voor het eerst dat een model buiten de AMG GT-reeks van dat klassieke luchtrooster voorzien is. In september staan de Mercedes-AMG GLC 63 en GLC 63 S in de showroom. Vanafprijzen zijn nog niet bekend. Liefhebbers van een speciale introductie-edtie komen uit op de Edition1. Die versie is voorzien van een opvallende striping en onder meer 21-inch matzwarte lichtmetalen wielen.