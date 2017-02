Mercedes-AMG blijft zich maar uitsloven. Volgende maand krijgen we een zeer extreme versie te zien van de G-Klasse: de Mercedes-AMG G65 4×4² Landaulet.

De lekker bonkige Mercedes-Benz G-Klasse is al sinds jaar een dag een echte specialist in moeilijk begaanbaar terrein. De iconische offroader staat daar zijn mannetje met een 3,0-liter V6 dieselmotor of een 4,0-liter V8 benzinekrachtbron met 422 pk.

Extreem

Van laatsgenoemde bestaat ook een special edition in de vorm van de G 500 4×4². Die staat zo hoog op de wielen dat de waaddiepte oploopt tot één meter. De bodemvrijheid bedraagt immers al 44 centimeter. Nog extremer is de G-Klasse die in handen viel van Mercedes-AMG. Zij bouwden een paar jaar geleden de G 63 AMG 6×6. De zeswielaangedreven krachtpatser kende een 5,5 liter twinturbo V8 die goed was voor een vermogen van 544 pk en een koppel van 760 Nm.



Landaulet

Nu pakt Mercedes-AMG volgende maand in Genève uit met de Mercedes-AMG G65 4×4² Landaulet. De V8 maakt plaats voor een 6,0-liter V12 die 612 pk levert. Het maximumkoppel bedraagt 1.000 Nm. Dat je daar lekker mee kunt spelen buiten de gebaande paden, behoeft geen uitleg. Om de wind door de haren te voelen – of de nodige modderspetters – kan het aanwezige roldak een flink stuk open.