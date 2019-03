Mercedes-AMG A 35 Limousine in voetsporen Hatchback

Na de AMG A 35 Hatchback van vorig najaar, introduceert Mercedes-Benz nu weer een AMG A 35, maar dan als Limousine.

Net als de AMG A 35 Hatchback levert de 2,0-liter turbomotor in de Mercedes-AMG A 35 Limousine een vermogen van 306 pk en een maximumkoppel van 400 Nm. De sedan sprint ermee in 4,8 seconden van nul naar honderd en is daarmee één tiende langzamer dan de 300 pk sterke Audi S3 Limousine. Die andere voorname concurrent, de BMW M240i Coupé, is twee tienden rapper.

Vierwielaandrijving

De vierwielaangedreven Mercedes-AMG A 35 Limousine is voorzien van een zeventraps automaat met dubbele koppeling en heeft een sportonderstel en sportuitlaat. De aandrijfkrachten kunnen netjes gelijk over voor- en achterwielen worden verdeeld, maar desgewenst stuur je alle power naar de voorste wielen. In het interieur is veel leder terug te vinden, naast aluminium accenten en rode stiksels.

AMG A 45

Vanzelfsprekend is de AMG A 35 niet de sterkste variant binnen de modelreeks. Een AMG A 45 met een vermogen van 400 pk staat nog op de planning.