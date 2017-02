Mercedes-AMG ziet in 2017 Abraham – of Sara zoal je wilt – en dat vieren ze in Affalterbach met een aantal fraaie jubileumedities.

AMG GT C Roadster Edition 50

De AMG GT C Roadster Edition 50 komt in een wereldwijde oplage van 500 stuks en is te herkennen aan de specifieke lakkleuren designo graphite grey magno of designo cashmere white magno. Zwart chromen accenten op onder meer grille, diffuser en uitlaatuiteindes maken de jubileum-looks compleet. In het interieur voeren zwart en zilver de boventoon. De nappa-lederen stoelen volgen hetzelfde kleurpatroon. Verder is het ‘Edition 50’ logo terug te vinden en een herinnering aan het feit dat de auto behoort tot een gelimiteerde oplage.

C 63 Cabriolet en C 63 S Ocean Blue Edition

De C 63 Cabriolet en snellere C 63 S zijn voorzien van een kap in de exclusieve deep ocean blue, terwijl de lakkleuren designo cashmere white magno en designo selenite grey magno terugkeren. Het diepblauw van de kap krijgt een echo in verschillende details in ex-en interieur. Onder meer de bumperpartij en de achterdiffuser zijn diepblauw gelakt. De Ocean Blue Editions zijn beperkt tot 150 exemplaren.

C 43 4MATIC Coupé en Cabriolet Night Edition

De C 43 4MATIC Coupé en Cabriolet Night Edition hebben een grille in zwart diamant-patroon. (Grafiet)zwart voert eveneens de boventoon in de overige exterieuraccenten. Je heet immers Night Edition of niet. De 19-inch velgen in matzwart zijn daarin de voornaamste eye-catchers.