Dit zijn de meest waardevolle automerken van 2017

In de top-10 van meest waardevolle bedrijven wappert de Amerikaanse vlag veelvuldig. Maar wat zijn nu de toppers onder de automerken?

Wat is het meest waardevolle merk op dit moment? De jaarlijkse wereldwijde top-500 van Brand Finance geeft antwoord. Het consultancybedrijf zet voor 2017 Google op nummer één. Met een totale waarde van ruim 109 miljard dollar troeft het de lijstaanvoerder van vorig jaar – Apple – nipt af. Apple werd volgens Brand Finance meer dan een kwart minder waard en is tegenwoordig goed voor 107 miljard dollar. Vorig jaar was Apple nog bijna 146 miljard waard en Google ‘slechts’ 88 miljard. In de top-10 zien we liefst 8 Amerikaanse merken staan, naast Samsung en de Chinese bank ICBC.



Japans en Duits

Net buiten de top-10 komen we het eerste automerk tegen. Op plek 12 staat Toyota. De Japanse reus werd 7 procent meer waard ten opzichte van een jaar eerder. Toyota heeft een merkwaarde van 46 miljard dollar. BMW is het tweede automerk in het rijtje. De Duitsers – op plaats 17 in de algemene rangschikking – komen tot 37 miljard dollar en staan daarmee net boven Shell. Ook Mercedes-Benz, Volkswagen en Nissan staan in de top-5. In de algemene rangschikking steeg Volkswagen zelfs van plek 56 naar 41. Het geplaagde merk werd namelijk 32 procent meer waard. Brand Finance kijkt overigens naar het individuele automerk Volkswagen en niet naar het complete Volkswagen-concern. Merken als Audi en Porsche staan namelijk verderop in de lijst apart genoemd.

De top-5 van meest waardevolle automerken (in miljard dollar):

#1 Toyota – 46,25

#2 BMW – 37,12

#3 Mercedes-Benz – 35,54

#4 Volkswagen – 25,01

#5 Nissan – 24,77