Elke autosalon staan ze er weer: prachtige conceptmodellen die een voorbode zijn voor een nieuw model, of de toekomstige designrichting van een merk onthullen. Ze zijn vaak behoorlijk extreem en daardoor spraakmakend. Deze concept cars vielen ons in 2016 op:

Rinspeed Ʃtos

Het Zwitserse Rinspeed nam begin dit jaar de Ʃtos mee naar de CES; een auto gebaseerd op de BMW i8. De 362 pk sterke Ʃtos is in staat om autonoom te rijden en is zelfs voorzien van een drone. Het vliegende gevaarte kan achterop het ‘helikopterdeck’ van de auto landen.



Faraday Future FFZero1

Op dezelfse CES, ’s werelds grootste consumentenelektronicabeurs, drukte nieuwkomer Faraday Future het neus aan het venster met haar buitenaardse FFZero1. De eenzitter met 1.000 pk is volledig opgetrokken uit verderlichte koolstofvezel en kent vier elektromotoren; voor elk wiel één.



Kia Telluride Concept

Op de Detroit Motor Show van januari maakte Kia indruk met de Kia Telluride Concept. De premium zevenzits SUV is onder meer voorzien van 22-inch velgen, een woest uiterlijk en sensors die de gezondheidstoestand van de passagiers meten. De Telluride is vierwielaangedreven en heeft een systeemvermogen van 400 pk. Naast een 3,5-liter V6 GDI benzinemotor is er een elektromotor aan boord.



Pininfarina H2 Speed

In maart in Genève konden we kennismaken met de H2 Speed Concept van Pininfarina. De auto is voorzien van een brandstofcel. De H2 Speed Concept is namelijk samen ontwikkeld met GreenGT, een organisatie die als droom heeft met een waterstofracer deel te nemen aan Le Mans.



Techrules AT96 en GT96

Ook in maart in Zwitserland maakte het Chinese Techrules zijn opwachting. Het toonde er haar AT96 en de GT96; twee gelikte sportwagens. De technologie aan boord is bijzonder. De AT96 en GT96 zijn plug-in hybrides waarbij een turbinemotor samenwerkt met een elektromotor. Samen zorgen ze voor 1.044 pk. Terwijl de turbinemotor AT96 op kerosine functioneert, AT staat immers voor Aviation Turbine, daar verkiest de GT96 aardgas (GT is de afkorting voor Gas Turbine).



Opel GT Concept

Het is niet zijn 1,0-liter driecilinder motor die tot de verbeelding spreekt in Genève, wel zijn geslaagde uiterlijk. De Opel GT Concept is sterk gebaseerd op de vroegere Opel GT (de lange motorkap, het ontbreken van een kofferdeksel en de centrale dubbele uitlaat) en de Monza Concept. Opvallende details: de GT Concept heeft geen portiergrepen, geen buitenspiegels en zelfs geen ruitenwissers. De rode voorbanden op velgen met een rolschaatsdesign zijn een knipoog naar de Opel-motorfiets Motoclub 500 uit 1928.



Lincoln Navigator Concept

De Lincoln Navigator Concept hield het verre van ingetogen dit jaar. En dat zien we graag terug bij conceptmodellen. Wie de Gullwing-deuren van flamboyante Amerikaans opent, wordt verwelkomd door een trap van drie treden die naar buiten rolt. Het is waarschijnlijk de enige manier om de gigantische SUV charmant te bestijgen. Vier riante stoelen – elk voorzien van enorme displays (voor games of videos) – bevolken het interieur. Volwaardig home-entertainment dus, maar dan voor onderweg. De ingebouwde kledingkast maakt de Navigator helemaal af.



BMW 2002 Hommage Concept

BMW showt eind mei op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este de 2002 Hommage Concept, een hulde aan de BMW 2002 Turbo. Het is immers vijftig jaar geleden dat BMW met de 02-reeks kwam, waarvan de legendarische 2002 Turbo het topmodel is. Het was de eerste in serie geproduceerde auto in Europa met turbotechnologie.



Vision Mercedes-Maybach 6

De conceptcar waar we in 2016 letterlijk niet omheen konden is de Vision Mercedes-Maybach 6. Met z’n lengte van 5,7 meter en ellenlange motorkap bracht hij de bezoekers aan de prestigieuze Californische Monterey Car Week in vervoering. Wie verwacht dat er onder die motorkap een lel van een krachtbron huist, heeft het mis. Het is vooral een enorm bagageruim. Het conceptmodel is namelijk voorzien van vier elektromotoren die samen goed zijn voor bijna 750 pk. Daarmee moet de reus van een coupé in circa vier tellen van 0-100 km/u sprinten. De elektrische actieradius van de vierwielaangedreven Vision ligt ruim boven de 300 kilometer.



Cadillac Escala Concept

De Cadillac Escala zagen we deze zomer in Pebble Beach en in het najaar wederom in LA. De vierdeurs coupé imponeert met zijn 5,34 meter, forse grille en gigantische 22-inch wielen. De achterwielaangedreven krachtpatser beschikt over een 4,2-liter twinturbo V8. De Escala moet de designrichting van het Amerikaanse merk voor de toekomst aangeven.



BMW Vision Next 100

In 2016 vierde BMW haar eeuwfeest. In plaats van terugblikken, keek het vooruit en wel met de Vision Next 100. De futuristische verschijning is extreem gestroomlijnd en biedt vooral veel transparantie doordat de middenstijlen ontbreken, door portieren die in tegengestelde richting openen en door het enorme glasoppervlakte. De Next 100 beschikt over Alive Geometry, een vorm van artificiële intelligentie. Daarbij staat de bestuurder in contact met 800 driedimensionaal bewegende driehoekjes die als in een soort gebarentaal communiceren.



Rolls-Royce Vision Next 100

Concerngenoot Rolls-Royce vierde het eeuwfeestje van BMW mee met de autonoom rijdende Vision Next 100. Er is onder meer een gedigitaliseerde assistent aan boord in vorm van Eleanor. Precies, met een vette knipoog naar Eleanor Thornton alias The Spirit of Ecstasy.



Ken Okuyama Kode 57 Enji

De Japanse ontwerper Ken Okuyama werkte ooit bij Pininfarina en ontwierp voor het 70-jarig jublieum van Ferrari de ‘Pininfarina Rossa’. Dat was het jaar 2000. Anno 2016 werkt Okuyama voor zichzelf en heeft de Pininfarina Rossa iets hertekend tot de Kode 57 Enji. De conceptcar is opgebouwd uit koolstofvezel en beschikt over een 6,0-liter V12 met 612 pk.



Renault TreZor

Op de autosalon van Parijs verlekkerde Renault het thuispubliek met de Renault TreZor, een concept van de Nederlandse designchef Laurens van den Acker. Het elektromodel dankt zijn vermogen van 350 pk aan de elektromotor uit Renaults Formule E-racewagen.



Jaguar I-Pace

Jaguar liet in november haar I-Pace Concept zien. Het volledig elektrisch aangedreven model is in 90 procent gelijk aan het productiemodel dat in 2018 op de markt komt.