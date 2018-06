Meerjarenplan FCA: dit doen Maserati en Alfa Romeo

Het Fiat Chrysler-concern openbaart vandaag haar meerjarenplannen. En voor de merken Maserati en Alfa Romeo staat er heel wat te gebeuren.

Zo blijkt dat Alfa Romeo de modelnaam GTV afstoft. De Italianen denken aan een vierzits coupé met 600 pk aan vermogen waarbij electrificatie een rol gaat spelen. Van een elektromotor is ook sprake bij de nieuwe 8C. De nieuwste generatie wordt een plug-in hybride met meer dan 700 pk. Alfa Romeo heeft een sprint van nul naar honderd in gedachten binnen de drie seconden.

Compacte SUV

Van de Alfa Romeo Mito wordt afscheid genomen. Van de Giulietta gelukkig niet, al moeten we misschien nog wel vijf jaar wachten op z’n opvolger. Bovendien wordt er een SUV verwacht die dicht bij de Giulietta komt te staan. De Giulia en Stelvio worden ook gecontinueerd. De Stelvio zal wel overschaduwd worden door een grotere SUV-broer.

Diesel verdwijnt

Alfa Romeo gaat in de nabije toekomst geen auto’s meer bouwen met een dieselmotor. Een flink aantal plug-in hybrides komt er wel aan. Met de koerswijziging hoopt het merk in 2022 ongeveer 400.000 auto’s op jaarbasis te verkopen. Momenteel ligt dat jaarlijkse aantal slechts op 170.000 auto’s wereldwijd.

Maserati

Zustermerk Maserati heeft ook wilde plannen voor de komende vijf jaar. Onder de Levante wil het een compactere SUV in de markt zetten. Dat het een plug-in hybride zal worden staat vast, maar meer laat Maserati er nog niet over los. Ook de Levante en Quattroporte krijgen de aankomende jaren een nieuwe generatie. Er komen plug-in hybride versies van, maar geen diesels. Die doet Maserati net als Alfa Romeo en Fiat in de ban. De Levante en Quattroporte worden eveneens leverbaar met een volledig elektrische aandrijflijn. De Alfieri – als coupé en cabrio – komt er nu eveneens eindelijk aan, geheel elektrisch. De sprint van nul naar honderd moet binnen de twee tellen verlopen. De GranCabrio en GranTurismo komen niet meer terug.