Meer Jaguars I-Pace voor Nederland

De Jaguar I-Pace staat per vandaag in de showroom. De Britten verwachten dat het stormloopt met de verkopen en gaan meer exemplaren bouwen voor ons land.

De volledig elektrische Jaguar I-Pace is met een vanafprijs van 80.330 euro best een dure auto, maar de verwachting is dat het prijskaartje de pret niet kan drukken in Nederland. Vanwege de bijtelling van 4 procent is de auto namelijk best aantrekkelijk voor zakelijke rijders die met wat opvallends op pad willen. En die lage bijtelling blijft nog vijf jaar van kracht voor iedereen die de auto dit jaar nog in de lease gaat rijden. Volgend jaar wordt het een ander verhaal omdat de bijtellingsregels verder aangescherpt worden. Over de eerste 50.000 euro geldt dan de lage fiscale bijtelling van 4%, maar over de overige 30 mille wordt 22% bijtelling berekend.



Actieradius

De vierwielaangedreven Jaguar I-Pace, aangedreven door twee elektromotoren, beschikt over 400 pk aan vermogen en bijna 700 Nm aan koppel. De sprint van nul naar honderd verloopt in 4,8 seconden. Volgens de WLTP-cyclus bedraagt de actieradius 480 kilometer. De 90 kWh lithium-ion-batterij is in 40 minuten op te laden, maar dan moet je wel de beschikking hebben over 100 kW gelijkstroom.