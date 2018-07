Meer bekend over Tesla Model 3 Performance

Volgens Tesla-topman Elon Musk moet de BMW M3 de bibbers krijgen van de Tesla Model 3 Performance. Langzaamaan worden er meer specificaties van de elektrosporter bekend.

Hoog van de toren blazen, daar is Tesla-topman Elon Musk goed in. De aankomende Tesla Model 3 Performance is dus niet zomaar een sportieve auto, nee, het is een regelrechte BMW M3-killer. In mei twitterde Musk immers nog: “Kosten zijn 78.000 dollar. Ongeveer gelijk aan de BMW M3, maar 15% sneller en een betere handling. Verslaat alles in zijn klasse op het circuit.”

Uitrusting

Al snel volgde de eerste specificaties. Zo zal de Tesla Model 3 Performance voorzien zijn van zowel een elektromotor op de voor- als achteras. De sprint van nul naar honderd moet in 3,5 tel verlopen, terwijl de topsnelheid 250 km/u bedraagt. De actieradius komt op 500 kilometer uit. De prijs komt dus uit op 78.000 dollar in Amerika en zit haast alles erop en eraan. Alleen het autopilot-systeem staat dan nog op de optielijst.

Grotere remmen

Nu maakt Tesla bekend dat een sportonderstel de Tesla Model 3 Performance 10 mm dichter op het asfalt zet. Ook zijn er grotere remmen gemonteerd. Eerder werd gezegd dat de Model 3 Performance al vanaf deze maand leverbaar wordt, maar daar zijn verder geen mededelingen meer over gedaan.