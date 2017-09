McLaren Special Operations lakt McLaren 570GT historisch groen

Om te vieren dat de F1 XP GT ‘Longtail’ twintig jaar geleden gehomologeerd werd, brengt McLaren Special Operations nu zes versies van de 570GT uit in de zelfde kleur groen.

De McLaren F1 werd als auto voor de openbare weg ontwikkeld. Toch werden er met het beroemde model ook races vereden, getuige het succes in de 24 Hours van Le Mans in 1995. Na de overwinning aldaar voelde McLaren de noodzaak de auto door te ontwikkelen en kwam met de ‘Longtail’ GT raceauto in 1997. Om tegemoet te treden aan de homologatievereisten van de wereldautosportbond, de FIA, werd er een straatlegale versie gebouwd. Die F1 XP GT werd precies twintig jaar geintroduceerd in de speciale lakkleur XP Green.



Saddle Tan

McLaren Special Operations eert dat historische model nu met zes speciale versies van de McLaren 570GT. Diezelfde lakkleur van weleer, XP Green, is van de plank gehaald, terwijl het interieur rijkelijk bekleed is met Saddle Tan-leder met groene contrasten. Een embleem geeft aan dat je te maken hebt met een limited edition. In het exterieur heeft MSO gezorgd voor onder meer speciale zwarte componenten in bumper, splitter en luchtinlaten.



Voor Nederland

Het half dozijn beschikbare XP-groene McLarens 570GT zijn bedoeld voor de Britse, Duitse én Nederlandse markt. De Britten nemen £21,000 meer in rekening voor de 570GT in XP Green ten opzichte van de reguliere 570GT.