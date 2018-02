Over een maand wordt de McLaren Senna officieel onthuld op de autosalon van Genève. De belangrijkste specificaties geven de Britten echter nu al prijs.

De legendarische Ayrton Senna werd drie keer wereldkampioen Formule 1 in een McLaren. Een nieuw model naar hem noemen was dus wel het minste wat de Britten konden doen. De Senna komt over een maand officieel onder het doek vandaan in Genève en als warmmakertje bedelft McLaren ons onder een stortvloed aan cijfertjes.



Brute kracht

Zo weten we nu hoe snel de McLaren Senna de sprint van 0-100 km/u klaart: in 2,8 seconden. Vanuit stilstand naar 200 km/u is ook geen probleem, dat is in 6,8 tellen geschied. En de topsnelheid? Die ligt op 340 km/u. Het vermogen dat de 4,0-liter twin-turbo V8 levert is 800 pk. En dat terwijl de Senna slechts 1.198 kilo weegt. Het maximum koppel is eveneens dik in orde: 800 Nm. Met zoveel kracht aan boord, wil je er ook zeker van zijn dat je goed aan het asfalt kleeft. De downforce van tot wel 800 kilo is dan geruststellend. De achtervleugel alleen al kan 100 keer zijn eigen gewicht in downforce aan. En dan te bedenken dat die uit koolstofvezel opgetrokken spoiler slechts 4,87 kilo weegt.



300 uur handwerk

Nog meer cijfers. Om één McLaren Senna te bouwen is 300 uur handwerk nodig. In het Engelse Woking duurt het dus – als slechts één iemand de auto zou assembleren – 7,5 werkweek van 40 uur voordat één Senna naar z’n gelukkig eigenaar mag. Hij of zij moet dan wel eerst 750.000 Britse Ponden hebben afgerekend. In Nederland betaal je zeker meer dan 1 miljoen euro voor de gelimiteerde Senna. Er worden er in totaal 500 van gebouwd.