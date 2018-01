McLaren Senna kost 1.002.097 euro, maar is niet meer te bestellen

De McLaren Senna heeft recent z’n prijskaartje onthuld; de 800 pk sterke Brit kost één miljoen euro. Een sprintje naar de showroom is echter onnodig, want alle 500 exemplaren zijn al vergeven.

De nieuwe Senna moet de Ultimate Series vullen van McLaren. De P1 die dat eerder deed is sinds 2015 immers niet meer in productie. Hoewel de Senna – vanzelfsprekend genoemd naar de F1-legende – pas in maart al zijn specificaties onthuld, weten we al dat de hypercar beschikt over 800 pk. Dat vermogen wordt verkregen uit de 4,0-liter biturbo-V8 die we al kennen uit de 720S. De Senna belooft slechts 1.189 kilo te wegen, waarmee de auto een van de lichtste McLarens sinds tijden wordt.



BP23

De totale oplage van de McLaren Senna is vastgesteld op 500 exemplaren. Naar Nederland komen er vier. Bij ons moet elke Senna minimaal 1.002.097 euro opleveren. Wie nog een miljoen te besteden heeft, is echter nu al te laat. Alle 500 Senna’s zijn al vergeven. Het goede nieuws is dat de Ultimate Series er volgend jaar nóg een model bijkrijgt. Dan wordt de BP23 uitgebracht. Met 106 exemplaren wordt die auto echter nog een stuk lastiger te bemachtingen. Bovendien kost de 900 pk sterke driezitter circa 2,3 miljoen euro.