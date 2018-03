McLaren nog even niet vol-elektrisch

Een volledig elektrische sportieveling van McLaren hoeft u de komende jaren niet te verwachten. Pas vanaf 2022 staan de Britten open voor z’n ‘stekkerspurter’. De plug-in hybride wordt wel al omarmd.

Wie goed om zich heen kijkt tijdens de Autosalon van Genève ziet flink wat exotische sportwagens die puur op stroom rijden. Neem de 1.914 pk sterke Rimac C_Two en de Ren RS van Techrules, een circuitmonster; beide modellen doen de brandstofmotor in de ban. En dan hebben we nog de bizarre Aspark Owl en de Miss R van Xing Mobility.

McLaren vindt het nog veel te vroeg voor een model dat puur op elektriciteit rijdt. Topman Mike Flewitt liet aan Autocar weten dat we zeker voor 2022 geen vol-elektrische McLaren mogen verwachten. Hij vindt dat een EV nog niet opwindend genoeg is. Zeker niet als je de huidige EV’s naast een model als de gloednieuwe McLaren Senna zet. “We kunnen vandaag de dag geen EV leveren die voldoet aan de opwinding waar McLaren voor staat”, aldus de CEO. Desalniettemin is McLaren wel al flink aan het testen met een elektrisch model. Momenteel rijdt er al een elektrische prototype rond, laat Flewitt weten. “Als de technologie zich ontwikkelt, zal de capaciteit om te presteren komen”.

Plug-in hybrides

Hybride aandrijvingen – zoals waar de iconische P1 over beschikt- zijn voor McLaren echter wel bespreekbaar. Sterker nog, in 2022 moet de helft van het aantal McLarens een hybride zijn. Daarbij geeft Flewitt aan dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Het gewicht en de kosten zijn hoger, maar de lagere emissies en de capaciteit om in de steden emissievrij te rijden compenseren dat.