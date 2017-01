McLaren komt met nieuw model binnen Super Series

McLaren gebruikt de autosalon van Genève over twee maanden voor de introductie van een nieuw model in haar Super Series.

Bij McLaren kun je terecht voor de Sports Series (570S Coupé, 540C Coupé, 570GT), de Super Series (650S Spider, 650S Coupé, 675 LT) en de Ultimate Series (P1). Voor de middelste groep, de Super Series, heeft het een nieuw model klaar staan als opvolger van de 650S.

MonoCage II

In Genève toont het over een maand of twee een auto die lichter is dan de huidige 650S. Dankzij de nieuwe MonoCage II koolstofvezelstructuur bedraagt het leeggewicht voortaan 1.283 kilo, een afname van 18 kilo. In de nieuwe structuur is de dorpel verlaagd, waardoor de instap in de sportwagen rianter is. Een ander voordeel is dat het zwaartepunt lager ligt.

McLaren laat de klant kiezen of hij de A-stijl wil laten bekleden. Wie daar niet voor kiest, kan sier maken met het zichtbare koolstofvezel van de MonoCage II.