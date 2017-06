Zomeruitje: Tentoonstelling ‘McLaren’ in Louwman Museum

Vanaf 7 juli tot en met 27 augustus 2017 vindt de tentoonstelling ‘McLaren’ plaats in het Louwman Museum in Den Haag. De expositie toont onder meer zestien McLaren’s uit de periode 1971 tot en met 2016.

McLaren heeft een uitstekende reputatie in de autosport opgebouwd met onder meer overwinningen in Formule 1, Indianapolis, Le Mans en bij de Can-Am races. De expositie ‘McLaren’ in het Louwman Museum in Den Haag gaat deze zomer in op die successen aan de hand van zestien McLaren’s uit de periode 1971 tot en met 2016. De tentoonstelling laat onder andere de McLaren’s van Formule 1 kampioenen Ayrton Senna, Mika Häkkinen en Lewis Hamilton, de McLaren van Can-Am kampioen Peter Revson en een McLaren Le Mans zien.

Bruce McLaren

Het verhaal van McLaren gaat terug naar 1963 toen grondlegger Bruce McLaren startte met het Bruce McLaren Motor Racing team. Drie jaar later volgde als de eerste Formule 1 deelname en in 1968 was de eerste Grand Prix overwinning een feit. Inmiddels heeft McLaren 182 Grand Prix overwinningen behaald en 20 wereldkampioenschappen.

Documentaire

De McLaren tentoonstelling is georganiseerd in samenwerking met McLaren Automotive Ltd, Louwman Exclusive, Mercedes-Benz Museum Stuttgart, BMW Museum München en met medewerking van een aantal particuliere collectioneurs. Voor meer informatie: www.louwmanmuseum.nl. McLaren-fans hebben overigens toch al een goede zomer, want onlangs kwam de documentaire ‘McLaren’ uit.

Beeld: Universal Studios