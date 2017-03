McLaren BP23 krijgt een net prijsje: 2,3 miljoen euro (ex. btw)

De McLaren BP23 die voor 2019 gepland staat moet de legendarische F1 overtreffen. Zijn prijskaartje van 2,3 miljoen euro (ex. btw) doet al een eerste poging. Of is dat helemaal niet zo duur?

De McLaren BP23 wordt gebouwd in een oplage van 106 exemplaren. Twee jaar voor zijn introductie zijn alle exemplaren al lang en breed uitverkocht. Het levert McLaren een omzet van ongeveer een kwart miljard euro op, want elke F1-opvolger gaat de deur uit voor 2,3 miljoen euro exclusief belastingen. Voor dat geld krijg je een heuse hypercar die zijn neus niet ophaalt voor 900 pk.

Winkelen

De McLaren BP23 is op het eerste gezicht geen koopje, maar wie het winkelmandje wil vullen in hypercar-land, komt al snel op zulke bedragen uit. De nieuwe Pagani Huayra Roadster is immers nagenoeg even duur. Voorzien van zijn 764 pk sterke twaalfcilinder kost de open Italiaan zonder belastingen 2.280.000 euro. Er worden er honderd van gebouwd en ook die zijn allemaal al vergeven.



Fractie duurder

De Bugatti Chiron is met 1.500 pk aan vermogen de Pagani Huayra Roadster en de McLaren BP23 duidelijk de baas, zijn prijskaartje van 2,4 miljoen euro (ook weer zonder btw) is echter slechts een fractie hoger dan de twee eerst genoemden.



Baas boven baas

Dat het nog flink prijziger kan bewijst de AM-RB 001 – tegenwoordig officieel Valkyrie genaamd. Volgens het Amerikaanse zakenblad Forbes gaat het kindje van Aston Martin en Red Bull Racing 3,9 miljoen dollar kosten, maar dan heb je de belastingdienst al gespekt. Diens tegenstrever, de Mercedes-AMG Project One, is een veel goedkopere optie. Die droomauto mag over een tijdje mee naar huis voor 2,5 miljoen dollar en dat is inclusief belastingen.