Het is eerder regel dan uitzondering dat een nieuw model online eerder onder het doek vandaan komt dan beoogd. Dat lot is ook de McLaren 720S bezworen. Al is het maar met één foto.

Dit keer lijkt het Amerikaanse financiële persbureau Bloomberg de schuldige van het lek. Zij toonde de McLaren 720S met geopende portieren. Dat maakt het ook meteen lastig om in te schatten hoe de auto er en profil uitziet, al maakt het beeld in combinatie met een eerder gelekte foto van lage resolutie het plaatje toch behoorlijk compleet.



Meer vermogen

We weten al dat de 720S niet doorgaat met de 3,8-liter V8 van zijn voorganger, de 650S. Voortaan is er een 4,0-liter twinturbo aan boord. Eentje die goed is voor een vermogen van 720 pk. Ook zal de 720S zeker 18 kilo lichter zijn dan zijn voorganger. De 720S beschikt over een beweegbare achtervleugel die eveneens dienst doet als luchtrem (Airbrake). Volgende week op de Autosalon van Genève wordt de McLaren 720S officieel onthuld.