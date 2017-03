McLaren 720S laat zijn – niet misselijke – voorganger verbleken

De nieuwe McLaren 720S is niet zo maar een simpele doorontwikkeling van de 650S die het opvolgt. De nieuwkomer is namelijk voor 90 procent vernieuwd.

Het onderstel, de remmen, de elektronica en de motor; ze zijn allemaal compleet nieuw ontwikkeld voor de McLaren 720S. Dat zien we al terug in de krachtbron. De 3,8-liter is vervangen door een 4,0 liter turbomotor die goed is voor een vermogen van 720 pk. De 720S kan er uitstekend mee uit de voeten, blijkt uit een honderdsprint in 2,9 seconden en een acceleratie van nul naar tweehonderD in 7,8 tellen. Ook de topsnelheid van 341 km/u is subliem.



Verdwijntruc

Tot de hoogtepunten van de McLaren 720S behoren onmiskenbaar de koolstofvezel ‘tub’ en ‘vlinderdeuren’. Eveneens opvallend is de revolutionaire manier van motorkoeling. Om twee enorme luchthapgaten achter de deuren te voorkomen, zijn de radiateuren onzichtbaar rechtop in de deur gemonteerd. Verder springt de airbrake – of luchtrem – in het oog. Wie z’n 720S op het circuit loslaat, zal merken dat de downforce dankzij de airbrake met tot 50 procent toeneemt. Aardig detail aan de McLaren 720S is de motorruimte die rood oplicht op het moment dat de eigenaar de auto ontgrendelt. De sportieve beleving krijgt bovendien gestalte in een nieuw uitlaatsysteem voor een imposanter motorgeluid.



Driften

Nieuw aan boord is Proactive Chassis Control II, een systeem dat de 720S in de gaten houdt. Drie modi – Comfort, Sport en Track – zijn beschikbaar naast de modus die Variable Drift Control heeft. Wie die laatste stand selecteert krijgt de vrijheid om gecontroleerde drifts te maken.



Hoewel de 720S het heerlijk vindt op het circuit, wil de auto ook vooral praktisch zijn. In totaal kan er bijvoorbeeld tot 290 liter aan bagage mee.

De levering van de McLaren 720S start in mei. Dan komt de auto als coupé, maar er zal op termijn ook een Spyder-uitvoering volgen.