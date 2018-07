McLaren 600LT legt Porsche 911 GT2 RS vuur aan de schenen

Twee weken geleden konden we u al melden dat McLaren haar eigen 570S aftroeft met de 600LT. Van deze ‘Longtail’ zijn nu de Nederlandse prijzen en specificaties bekend.

De McLaren 600LT neemt de 570S als basis, maar schroeft het vermogen van de 3,8-liter V8 met twee turbo’s op naar 600 pk. Naast dat surplus van 30 pk is de ‘Longtail’ ook nog eens bijna 100 kilo lichter. Door het afslankkuurtje en de vermogensinjectie sprint de McLaren 600LT in 2,9 seconden van nul naar de honderd en is daarmee bijvoorbeeld een fractie sneller dan de Ferrari 488 GTB. De Porsche 911 GT2 RS en Lamborghini Huracan Performante komen ook in de buurt, al sprinten die ietsjes rapper vanuit stilstand naar 100 km/u. Doordat de McLaren 600LT flink lichter is dan z’n genoemde concurrenten, is hij ze bij de sprint van 0-200 km/u allemaal de baas, al is het nipt. Voor de volledigheid moeten we dan ook nog even z’n topsnelheid noemen. Die is met 328 km/u aanzienlijk.



Prijzen

Dat de McLaren 600LT zich in goed gezelschap bevindt, merken we ook aan het prijskaartje. In Nederland start de Longtail bij 299.000 euro. Daar komt minimaal 10 procent bij als je voor de MSO Clubsport kiest. Voor 30.990 brengt de MSO-divisie flink wat koolstofvezel aan in het ex- en interieur. Nog iets uitgebreider is het MSO Clubsport Pro-pakket (36.510 euro), waarbij ook een rolkooi en zespuntsgordels worden gemonteerd. Voor als je het circuit opwilt.