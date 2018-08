McLaren 600LT by MSO: verdere gewichtsbesparing

Een McLaren 600LT koppelt lekker veel vermogen aan een laag wagengewicht. Dat er altijd nóg meer kilo’s zijn te besparen, bewijst de McLaren 600LT die onder handen is genomen door MSO.



McLaren Special Operations (MSO) heeft zich nu gewaagd aan de nieuwe McLaren 600LT. Dat betekent in de praktijk dat elk stukje auto dat nog niet opgetrokken was uit koolstofvezel dat voortaan wel is. De bumperpartijen, de diffuser, de splitter, de overkapping van de motor; alles is uitgevoerd in vederlichte doch sterke materiaal. En het dak? U raadt het al: ook van koolstofvezel. Trouwens, die ‘snorkel’ op het dak is ook een extraatje: het is een luchtinlaat geïnspireerd op de F1 Longtail. Verder door MSO bedacht: een lak in de kleur Stealth Grey en 10-spaaks wielen in hoogglans zwart.



Gewichtsbesparing

In het interieur gaat het koolstofvezel-feest nog even door. De kuipstoelen – geleend van de Senna – zijn opgetrokken uit het materiaal, net als de tunnel van de versnellingsbak. Ook aanwezig: oranje stiksels, een zespuntsgordel en een verbeterd Bowers & Wilkins geluidssysteem. Hoewel het bij de McLaren 600LT by MSO dus draait om gewichtsbesparing, verklappen de Britten nog even niet hoeveel kilo’s de 600LT is afgeslankt. Dat doen ze binnenkort op het Pebble Beach Concours d’Elegance. Feit is dat de ‘reguliere’ 600LT bijna honderd kilo lichter is dan de 570S en dat terwijl de 3,8-liter V8 met twee turbo’s niet 570 pk, maar een vermogen van 600 pk kan overleggen. De McLaren 600LT spurt in 2,9 seconden van nul naar de honderd en nestelt zich zo tussen de iets langzamere Ferrari 488 GTB en die iets snellere Porsche 911 GT2 RS en Lamborghini Huracan Performante in.