McLaren 600LT als overtreffende trap van 570S

Als McLaren de letters ‘LT’ –kort voor ‘Longtail’- achter een model plakt dan weet u het wel: meer pk’s en minder gewicht. De opwaardering valt nu de 570S ten deel, die er als McLaren 600LT uitrolt.

Met de 675LT en F1 GTR Longtail deed McLaren het al eerder en nu wordt de 570S ook ‘gelongtaild’. Dat betekent dat het vermogen van 570 pk – afkomstig uit de bekende 3,8-liter V8 – wordt opgewaardeerd naar 600 pk en dat de auto flink lichter wordt. Liefst 96 kilo besparen de Britten door meer koolstofvezel in de auto te verwerken en door een nieuw uitlaatsysteem te plaatsen. Het nieuwe exemplaar is korter dan die in de McLaren Senna. Uit de P1 komen lichtgewicht koolstofvezel sportstoelen, al kun je ook voor de nog lichtere exemplaren kiezen afkomstig uit de Senna. Het topmodel binnen het Sport Series-aanbod zal in lengte een centimeter of zeven groeien, vanwege de flinke achterpartij met grotere diffuser en vaste achtervleugel.



Sprint

Door de combinatie van meer vermogen en minder gewicht is het aannemelijk dat de McLaren 600LT binnen de drie tellen van nul naar honderd sprint. De 570S doet dat namelijk in 3,2 seconden en daar gaat natuurlijk wat vanaf.



Prijzen

De productie van de 600LT start in oktober. De Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend, maar in het Verenigd Koninkrijk kost de auto 185.500 pond. Dat is 36.500 pond meer dan de 570S.