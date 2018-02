Carros nieuwsflash: Maserati Levante GTS op komst

Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van maandag 12 februari: Maserati Levante GTS met V8-motor nog dit jaar verwacht, BMW X7 toont zich in november en Range Rover Sport P400e gaat met de trap.

Maserati Levante GTS op komst

Maserati heeft vorig jaar z’n modelgamma flink opgewaardeerd door middel van facelifts en nieuwe motoriseringen. En daar gaan de Italianen in 2018 gewoon mee door. Zeer waarschijnlijk krijgen we binnen kort de Levante GTS te zien, waarmee de SUV aan de V8 gaat. Het ligt voor de hand dat Maserati de auto voorziet van de 3,8-liter achtcilinder die ook in de Quattroporte GTS ligt, waarmee een vermogen van 530 pk – of misschien nog wel iets meer – een feit is. Spionagebeelden laten zien dat Maserati de Levante GTS heeft voorzien van een andere bumperpartij en dat de auto een stukje dichter op het asfalt staat.



BMW X7 denkt aan najaarsintroductie

De BMW X7 hebben we als conceptmodel al voorbij zien komen, maar het debuut voor het productiemodel laat nog even op zich wachten. De kant-en-klare versie moet zich tonen op de autosalon van Los Angeles in November. Met de X7 introduceert BMW een SUV die de X-reeks aanvoert. Veel van de luxe en technologie van de 7 Serie wordt overgenomen. De X7 komt er eerst met een aanbod van conventionele brandstofmotoren, maar een plug-in hybride zal niet veel later volgen.



Stekker-Range Rover neemt de trap

De nieuwe Range Rover Sport P400e is een plug-in hybride met 404 pk aan vermogen. Om de recent geïntroduceerde stekker-Brit nog maar eens in het zonnetje te zetten heeft Land Rover een reclamestunt bedacht. De auto moest namelijk én de 11,3 kilometer lange Tianmen Mountain Road in China bedwingen én vervolgens de 999 traptreden naar Heaven’s Gate trotseren. Achter het stuur mocht onze eigen Ho-Pin Tung plaatsnemen. Dit adembenemende filmpje is het resultaat van de gewaagde onderneming.