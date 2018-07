Maserati lanceert Levante GTS op Goodwood Festival of Speed

Vandaag onthult Maserati haar Levante GTS op de eerste dag van het Goodwood Festival of Speed. De sportieve SUV is goed voor 550 pk en heeft een nieuw jasje geïnspireerd op de Levante Trofeo.

Het autonieuws komt de komende dagen uit West Sussex, want daar wordt de 25e editie van het Goodwood Festival of Speed gehouden. Een van de merken die groot uitpakt in Engeland is Maserati. Zo heeft het haar gloednieuwe Levante GTS meegenomen en die opgepompte SUV haalt een vermogen van 550 pk en een koppel van 730 Nm uit de aanwezige 3,8-liter V8. De Levante GTS snelt in 4,2 seconden van nul naar honderd en heeft een top van 292 km/u. De twinturbo V8 van de Maserati Levante GTS is dezelfde krachtbron als waar de Quattroporte GTS over beschikt en wordt dus in Maranello gebouwd door Ferrari.



Trofeo

Met de Levante GTS verwijst Maserati naar de Trofeo. Deze 590 pk sterke versie is niet in Europa te koop, dus is de Levante GTS zijn vervanger. Ondanks 40 pk minder vermogen is het maximumkoppel gelijk, al sprint de Trofeo drie tienden sneller van 0-100 km/u. Ook de bumperpartijen van de GTS lijken op die van de Trofeo. In het met leder bekleed interieur zijn sportpedalen terug te vinden naast een Harman Kardon-audiosysteem met veertien speakers. Voortaan zijn op alle Levante-modellen Adaptive Full LED Matrix-koplampen leverbaar.