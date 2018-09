Maserati Ghibli Ribelle combineert zwart met rood

Bij andere automerken zou het de ‘Black Edition’ heten, maar Maserati doopt haar zwartgelakte Ghibli tot ‘Ribelle’.



Maserati Ghibli Ribelle. Dat klinkt toch lekker, zeker als je het met een Italiaanse tongval uitspreekt. De Ribelle is een speciale uitvoering van de Ghibli en wordt in een oplage van 200 stuks uitgebracht. Wat er precies bijzonder aan is? De kleurstelling. De auto is uitgevoerd in de lakkleur Nero Ribelle mica en dat is een aangename zwarttint. De Maserati Ghibli Ribelle staat op hoogglans zwarte 19-inch Proteo-velgen, met rode accenten, waarachter eveneens rode remklauwen opduiken.



Duotoon

De combinatie zwart-rood krijgt een vervolg in het interieur. Het middenvlak van de sportstoelen is bekleed met rood leder, terwijl de wangen in het zwart zijn uitgevoerd. De duotoon heeft verder z’n weg gevonden naar het dashboard. Op de tunnenconsole brengt Maserati een embleem aan dat aangeeft dat 1 van de 200 special editions is.

V6

De Ghibli Ribelle laat zich combineren met alle motoriseringen. Je kunt je zwart/rode Italiaan dus rijden als diesel met een vermogen van 275 pk of als benzineversie met 350 of 430 pk. De auto is vanaf volgende maand leverbaar.