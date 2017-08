Maserati Ghibli GranLusso heeft z’n upgrade

Noem het een upgrade, of een facelift, feit is dat de Maserati Ghibli GranLusso z’n maatpak licht versteld en gestreken heeft. Over twee dagen volgt de onthulling op de Chengdu autoshow.

Met de internationale autobeurs van Frankfurt voor de deur, zou je verwachten dat de vernieuwde Maserati Ghibli GranLusso daar z’n onthulling krijgt. Maserati vindt de Chinese Chengdu autoshow echter belangrijker, wellicht omdat de vermogende Chinees staat te trappelen om het Italiaanse raspaardje mee naar huis te mogen nemen.



Chroom

Zoals het gaat bij een facelift zijn vooral de bumperpartijen en grille van de Maserati Ghibli GranLusso onder handen genomen. De grille is voortaan herkenbaar aan z’n verchroomde stijlen, helemaal in lijn met de actuele designtaal van het merk. En profile zijn de nodige GranLusso-emblemen gemonteerd en aan de achterzijde is de diffuser opnieuw getekend.



Matrix High-Beam

Op technologisch vlak heeft Maserati een sprongetje voorwaarts gemaakt en biedt voortaan adaptieve full-LED koplampen met Matrix High-Beam anti-verblindingsfunctie aan. Ook heeft de Ghibli GranLusso een aantal nieuwe functies aan boord die autonoom rijden dichterbij brengen.