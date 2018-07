Markante Fiat Chrysler-topman Sergio Marchionne overleden

Dat 25 juli 2018 geen feestdag zou worden, wist Fiat Chrysler wel. De kwartaalcijfers die op die dag gepresenteerd zouden worden, liepen namelijk achter bij de verwachtingen. Maar dat nieuws werd een voetnoot bij het bekend worden dat topman Sergio Marchionne was overleden.

Afgelopen weekend bleek al dat het niet goed ging met de gezondheid van Sergio Marchionne. Complicaties bij een schouderoperatie zouden hersenschade en een coma hebben veroorzaakt, aldus Italiaanse media. Een aantal dagen later blijken de complicaties Marchionne fataal te zijn geworden. De markante topman van het Fiat Chrysler-concern werd 66 jaar oud.



Winstgevend

Wie de naam van altijd in trui gestoken Marchionne uitspreekt, heeft het gevoel alsof de man al decennia in de autowereld rondloopt. Toch werd Marchionne pas in 2004 door de Fiat-familie Agnelli aangesteld om Fiat weer gezond te maken. Met verliezen van 2 miljard euro en weinig goedlopende modellen was de ondergang van het beroemde concern nabij, vreesden analisten. Marchionne deed wat hij zo vaak al had gedaan bij bedrijven buiten de auto-industrie; ze weer tot leven wekken.

Overname

In 2009 was Fiat al weer zo aangesterkt dat het zelfs een overname kon doen. Het noodlijdende Amerikaanse Chrysler was de prooi. Onder meer dankzij staatssteun van de Amerikaanse overheid hielp Marchionne Chrysler weer op de been. Ook werd onder zijn leiding de nieuwe Fiat 500 geïntroduceerd (2007) en ging Ferrari weer meetellen als Formule 1-team.

Afscheid

Volgend jaar april zou Marchionne opstappen bij Fiat nadat hij de waarde van het concern had vertienvoudigd en de schuldenlast van Fiat Chrysler had weggewerkt. Bij Ferrari zou hij nog wel eventjes doorgaan.