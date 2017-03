Kort automotive-nieuws- en geruchten lees je in de Carros nieuwsflash. Dit is de oogst van donderdag 16 maart: Lucid Motors zet Tesla Motors een hak, BMW i3 als krachtpatser en Q4 volgt in Audi’s SUV-offensief.

Lucid Motors Air forceert prijsdoorbraak

Aan het einde van volgend jaar krijgt Tesla Motors op haar thuismarkt concurrentie van de Lucid Motors Air. Naast een 1.000 pk sterke elektrische versie – voor 100.000 dollar – komt er ook een instapmodel dat ruim 400 pk aan vermogen levert. Die basisversie moet 52.500 dollar kosten. De actieradius bedraagt 385 kilometer op één stekkerlading. De topversie heeft een bereik van 650 kilometer. De voorinschrijving in de VS en Canada is reeds geopend.



BMW i3 als hothatch

De BMW i3 krijgt volgend jaar een facelift. Naast een paar cosmetische ingrepen – denk aan nieuw getekende bumpers en lichtunits – is dat tegelijk het startsein voor de BMW i3S, een sportieve variant van de i3. Wat de specificaties van een dergelijk model zijn, is nog niet bekend. De onthulling van de i3S wordt namelijk verwacht op de autosalon van Frankfurt in september. Vorig jaar werd de actieradius van de BMW i3 nog met de helft vergroot, en zal na de facelift wederom ietsje toenemen.



Audi Q4 komt in 2019

De Q-reeks bij Audi stroomt steeds verder vol. Recent mochten we de Audi Q2 al verwelkomen, en de conceptversie van een Audi Q8 zagen we ook meermaals. Van een elektrisch aangedreven Q6 is sprake en nu blijken de Duitsers eveneens te broeden op een Q4. De Q4 zal het platform delen met de tweede generatie Q3 en een dikke decimeter langer worden dan dat model. De Q4 legt met zijn coupé-vormige daklijn de nadruk op sportiviteit. Aan boord is onder meer gebarenherkenning, een digitaal instrumentenpaneel en state of the art connectiviteitstechnologie. In 2019 moet de Audi Q4 zijn opwachting maken.