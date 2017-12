De Lucid Air neemt niet Tesla, maar de Duitse luxemerken op de korrel

Lucid Motors lanceert in 2019 haar debuutmodel; de Air. De elektrische sedan is met 1.000 pk heel erg sterk, maar vooral ook uiterst luxe. Vooral de vlaggenscheppen van de ‘Duitse Drie’ moeten het ontgelden.

Gekkenwerk. Niets anders dan dat komt in je op als je de specificaties van de Lucid Air voor je ziet. De elektrische sedan krijgt namelijk een vermogen van 1.000 pk mee en een topsnelheid van wellicht 400 km/u. Voorlopig communiceert Lucid Motors een top van 379 km/u, maar daar gaat het nog van afwijken, zo lijkt. De Air valt verder op met z’n actieradius van 650 kilometer en 0-100 km/u sprint in 2,5 tel. Dan hebben we wel over het topmodel met twin-motor, want de instap-Air moet het doen één krachtbron met een ‘magere’ 400 pk. Diens actieradius bedraagt geen 650 maar 385 kilometer op één stekkerlading. Die basisversie moet circa 60.000 dollar kosten, het topmodel dik 100.000 dollar.



Compact van buiten, ruim van binnen

Lucid Motors mikt met de Air niet op het topmodel van Tesla, maar op de vlaggenscheppen van de Duitse luxemerken. Het Britse Autocar sprak recent met David Salguero, de marketingmanager van het merk, en hij bevestigt dat de Air de strijd aangaat met gevestigde namen als BMW, Audi en Mercedes-Benz. De BMW 750Li – met verlengde wielbasis – vormde het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Air, zo blijkt. Net als de Mercedes-Benz S-Klasse. “Door de elektrische aandrijflijn van de Air beperkte afmetingen mee te geven, kan de auto compact van buiten en ruim van binnen worden”, aldus Salguero. “De auto heeft een groot, ruim en comfortabel interieur, vergelijk met de S-Klasse met verlengde wielbasis terwijl de auto de afmetingen heeft van de E-Klasse.”

Dat de Air razendsnel is, is van ondergeschikt belang aan de luxe aan boord en de enorme binnenruimte. Salguero: “Snelheid en acceleratie zijn bijproducten van een actieradius van 650 kilometer.”

De Air is momenteel voor 95% klaar, waardoor de auto in 2019 in productie kan. In het eerste jaar zullen 10.000 auto’s worden gebouwd, waarna op termijn 60.000 auto’s van de band moeten rollen. De fabriek in Arizona kan de productie van 130.000 auto’s per jaar aan.