De Lucid Air zoekt de grenzen op; top van 379 km/u

De Lucid Air – zeg maar de jongensdroom der stekkerautoliefhebbers – heeft weer een opzienbarende specificatie aan z’n toch al imposante ‘specs’-rijtje toegevoegd. Zonder softwarebeperking haalt de nieuwkomer een top van 379 km/u. Voorlopig dan.

Wie de specificatiekaart van de Lucid Air bekijkt, ziet waarden die de wenkbrauwen toch even doen fronsen. De top-uitvoering van het elektromodel sprint in 2,5 tellen van nul naar honderd. Ook het rijbereik op één dot stroom is met 650 kilometer opzienbarend. De topsnelheid die we van de Air kenden, was eerder vastgesteld op 350 km/u, maar die waarden blijken nu niet meer te kloppen. Op het moment dat de software vrij baan krijgt, schiet het elektrische renpaard door naar 379 km/u. Althans, dat wordt bericht vanaf het testcircuit in de Amerikaanse staat Ohio. Lucid denkt overigens dat het nog wel een tandje sneller kan dan de nu gemeten topsnelheid. Komt de 400 km/u grens in zicht?

Fabriek

Achter de facade van snel, sneller, snelst, mag de veelbelovende Lucid Air ook met de nodige scepsis bekeken worden. Want hoewel Lucid Motors belooft dat de 1.000 pk sterke Air in 2019 klaar moet zijn, voldoet het bedrijf nog niet aan een essentiële voorwaarde: een fabriek. De benodigde 700 miljoen dollar is namelijk nog niet binnen, dus de bouw van een productiefaciliteit in Arizona moet nog starten.

50.000

Als de productie aanvangt, wil Lucid Motors eerst 255 versies van Air bouwen. Na deze ‘launch editions’ moeten er 10.000 auto’s van de band rollen in het eerste jaar. Daarna is het voornemen om richting de 50.000 auto’s per jaar te gaan.