Lotus en Williams slaan de handen ineen voor hypercar

De Britse automotive-merken Lotus en Williams gaan samenwerken aan een hypercar. Door de lichtgewicht bouwwijze van Lotus te koppelen aan de kennis van Williams op het gebied van elektrische aandrijflijnen, moet de ‘Omega’ ontstaan.

Begin vorige maand werd bekend dat Lotus werkt aan een heuse hypercar. Deze ‘Omega’ moet zo’n 2 miljoen pond kosten en minimaal een vermogen van 1.000 pk kunnen overleggen. Een elektrische aandrijflijn komt aan boord, al willen de Britten dan wel zo te werk gaan dat het lichtgewicht karakter van de auto niet in gevaar komt. Dat zou immers in strijd zijn met het merk-dna.

Ritje naar de maan

Lotus heeft op dat gebied te weinig kennis in huis en dus heeft het aangebeld bij Williams. Williams Advanced Engineering leverde van 2014 tot aan 2018 haar batterijpakketten aan de Formule E en mag zodanig als specialist worden gezien. Volgens Williams zelf heeft in die vier seizoen het equivalent van meer dan 1.000 auto’s het circuit opgestuurd, waarvan 99,5 procent probleemloos rondreed. De totale afgelegde afstand die haar batterijen hebben afgelegd, is zo’n 240.000 kilometer; gelijk als van de aarde naar de maan.

Ook de andere modellen van Lotus zullen profiteren van de kennis. “Het toepassen van geavanceerde motoren kan talrijke oplossingen bieden in meerdere voertuigcategorieën, zegt topman Phil Popham.”