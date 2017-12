Lister Thunder wordt 675 pk sterk beest met Jaguar F-Type-basis

In de jaren vijftig was de Lister de meest succesvolle racewagen van Groot-Brittanië. Tegenwoordig is Lister vooral bekend van haar herbouwde Knobbly’s, maar er komt ook een heuse ‘Thunder’ aan; een krachtpatser op basis van de Jaguar F-Type.

De Lister Jaguar Knobbly was aan het eind van de jaren vijftig een succesvolle racewagen. Onder meer racelegende Stirling Moss reed er een paar wedstrijden mee, maar het was vooral coureur Archie Scott Brown die de Knobbly op de kaart zette. Momenteel kun je bij de Lister fabriek in het Engelse terecht voor herbouwde Knobbly’s die volgens de specificaties uit 1958 worden opgetuigd, waaronder de gelimiteerde Stirling Moss Edition.



Lister Thunder

Binnenkort begint Lister aan de productie van de Thunder, een auto op basis van de Jaguar F-Type. Het hart van die Lister Thunder – in een oplage van 99 stuks – wordt gevormd door een herbouwde versie van de bekende 5,0-liter V8 van Jaguar. Lister verkrijgt er een vermogen uit van 675 pk, waarmee de Thunder in dik drie tellen van nul naar honderd spurt. Verder lakt Lister de auto in huisstijl-groen, plaatst het met nappaleder beklede zetels in het interieur en past het de wielophanging aan.

Lister maakte eerder bekend dat het nadenkt over een heuse hypercar met een vermogen van rond de 1.000 pk. Het heeft daarvoor een 7,8-liter V12-motor in gedachten op basis van een – flink aangepakte – Jaguar-krachtbron.