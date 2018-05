Lister leeft zich uit op de Jaguar F-Pace

Een half jaar geleden kondigde het illustere Lister de Thunder aan; een sportieveling op basis van de Jaguar F-Type. Nu nemen de Britten weer een Jaguar onder handen, de F-Pace moet ’s werelds snelste SUV worden.

Het Britse merk Lister gaat terug tot 1890, maar werd vooral wereldberoemd in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Op het circuit stond de Lister namelijk z’n mannetje. De bekendste auto uit die tijd is de Lister Knobbly, waar Stirling Moss zelfs nog in reed. Anno 2018 is Lister vooral goed in het tunen van Jaguars. Eind vorig jaar zagen we bijvoorbeeld al een F-Type voorbij komen met 675 pk. Deze ‘Thunder’ – gespoten in karakteristiek Lister-groen – spurt in iets meer dan 3 tellen van nul naar honderd en wordt in een oplage van 99 stuks gefabriceerd.

Lister F-Pace

Een vergelijkbaar kunstje gaat Lister nu uithalen met de F-Pace, al zullen er daar zo’n 250 stuks van verschijnen. De SUV wordt in een Lister-groen jasje gestoken, waarna de 5,0-liter V8 uit de F-Pace SVR van een vermogen van 550 pk wordt opgewaardeerd naar 680 paardenkrachten. Volgens Lister moet het ’s werelds snelste SUV worden. Wij gokken op een nul naar honderd in een seconde of drie.

Eerder liet Lister al weten dat het nadenkt over hypercar met een vermogen van rond de 1.000 pk. Aan boord moet een 7,8-liter V12-motor komen, waarbij Lister weer met een schuin oog kijkt naar een Jaguar-basis.